Пригород Запорожья обстреляли ракетами и дронами

Российские войска в полночь обстреляли пригород Запорожья ракетами Х-59 и С-300 и дронами. В селах Куприяновка и Новотаврическое пострадали 3 мирных жителя, разрушены 11 домов. #trtнарусском #Украина #Запорожье #обстрел #ракеты #разрушения #трт #новости новости, украина, россия, новости украины, война в украине, война, новини, freeдом, stoprussia, вторжение в украину, агрессия россии, вторжение рф, ua, телеканал freeдом, ua news, настоящее время, новости сегодня, новини україни, війна в україні, путин, всу, news, униан, киев, россия украина, мобилизация, обстрел, политика, unian, зеленский, ukraine, уніан, последние новости, главное, украина война, новини онлайн, freedom, дроны, ракеты, війна, україна, карта войны, война в украине новости, утро, наступление всу, актуальные новости, запорожье, новости снг, новости мира, атака, новости россии, тсн, украина новости, олег жданов, putin, ракетный удар, tsn, russia, обстрелы, украина россия война, зсу, стрим, новини україна, айситиви, телеканал ictv, обстріли, новости россия украина, новости войны, война украина, жданов, популярная политика, днепр ракета сегодня, новости украина сегодня, дніпро ппо, дніпро, днепр новости, днепр сбили ракету, обстріл дніпра, ракетный удар по днепру сегодня, днепр сегодня, дніпро ракета, днепр тв, днепр оперативный, днепр взрывы, днепр сейчас, новости и политика, контрнаступление, обстрелы запорожья, запорожье новости, обстрелы дронами