Вода в Таганрогском заливе отступила на несколько километров

Из-за сильного ветра вода в Таганрогском заливе отступила на несколько километров от берега. На редких кадрах можно увидеть покрытое снегом и льдом дно обмелевшего водоема. Ветер обычно сгоняет воду из одного края моря в другой. Люди гуляют прямо по обледеневшему дну Азовского моря. Сообщается также, что в Таганроге начались проблемы с водоснабжением. Вода в Таганрогском заливе отступила на несколько километров в конце ноября. По прогнозам, море вернется к берегам залива уже через несколько дней. #trtнарусском #Таганрог #Таганрогскийзалив #обмеление #трт #новости азовское море, море, таганрог, россия, азов, новости, берег, news, украина, таганрогский залив, природа, отлив в азовском море, уникальные явления природы, стихия 2019, образование, залив, явления природы, youtube, видео, пляж, лето, мир, геническ, отлив на море, последние новости, crimean tatars, qırım, крым, crimea, путин, обмеление, отлив, побережье геническа, шторм в азовском море, море ушло, вода в Таганрогском заливе отступила на несколько километров, отлив на азовском море в геническе, сильный ветер, погода арабатская стрелка, бурение геология, геология, арабатская стрелка,