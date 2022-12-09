Профсоюз газеты The New York Times объявил о начале 24-часовой забастовки 8 декабря. Основные требования — повысить зарплаты и пересмотреть политику удаленной работы. Как отмечает Washington Post, эта акция станет первой забастовкой такого рода в NYT с 1981 года. Тогда журналисты остановили работу на 6,5 часа.
Члены гильдии New York Times — профсоюза, в который входят около 1400 сотрудников Times, в том числе из отделов маркетинга и охраны, — заявили, что забастовка стала кульминацией безуспешных переговоров с руководством издания о пересмотре зарплат. Гильдия добивалась повышения средней заработной платы на 5,5% в 2023 и 2024 годах, компания ответила готовностью повысить зарплаты на 3% за два года.
В свою очередь исполнительный директор NYT Мередит Копит Левин назвала планы гильдии «разочаровывающими» и заявила, что компания продемонстрировала «явную приверженность» заключению контракта, «который обеспечивает журналистам Times существенное повышение заработной платы, лучшие на рынке льготы и гибкие условия работы».
Сотрудники компании также потребовали от NYT «делиться прибылью»: в последнем отчете о прибылях и убытках менеджмент издания заявил о расширении отдела новостей и спрогнозировал общую скорректированную операционную прибыль в этом году в $320-$330 млн.
«Мы посвятили так много времени, энергии, работы и любви этой газете, но она, похоже, не желает признавать или вознаграждать этот вклад», — приводит Washington Post слова кинокритика NYT Энтони Скотта.
«Отказаться от работы, которую вы любите, никогда не бывает легким решением, но наши члены готовы пойти на это, чтобы сделать редакцию лучше для всех», — говорится в заявлении профсоюза.
Пока продолжается акция, журналисты газеты отказываются сдавать интервью и статьи, фотокорреспонденты отменили съемки, под угрозой и модерация комментариев на сайте NYT. Сотрудники также призывают читателей выразить солидарность и бойкотировать на сутки все продукты NYT.