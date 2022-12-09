Профсоюз газеты The New York Times объявил о начале 24-часовой забастовки 8 декабря. Основные требования — повысить зарплаты и пересмотреть политику удаленной работы. Как отмечает Washington Post, эта акция станет первой забастовкой такого рода в NYT с 1981 года. Тогда журналисты остановили работу на 6,5 часа.

Члены гильдии New York Times — профсоюза, в который входят около 1400 сотрудников Times, в том числе из отделов маркетинга и охраны, — заявили, что забастовка стала кульминацией безуспешных переговоров с руководством издания о пересмотре зарплат. Гильдия добивалась повышения средней заработной платы на 5,5% в 2023 и 2024 годах, компания ответила готовностью повысить зарплаты на 3% за два года.

В свою очередь исполнительный директор NYT Мередит Копит Левин назвала планы гильдии «разочаровывающими» и заявила, что компания продемонстрировала «явную приверженность» заключению контракта, «который обеспечивает журналистам Times существенное повышение заработной платы, лучшие на рынке льготы и гибкие условия работы».

Сотрудники компании также потребовали от NYT «‎делиться прибылью‎»‎: в последнем отчете о прибылях и убытках менеджмент издания заявил о расширении отдела новостей и спрогнозировал общую скорректированную операционную прибыль в этом году в $320-$330 млн.

«Мы посвятили так много времени, энергии, работы и любви этой газете, но она, похоже, не желает признавать или вознаграждать этот вклад», — приводит Washington Post слова кинокритика NYT Энтони Скотта.

«‎‎Отказаться от работы, которую вы любите, никогда не бывает легким решением, но наши члены готовы пойти на это, чтобы сделать редакцию лучше для всех», — говорится в заявлении профсоюза.

Пока продолжается акция, журналисты газеты отказываются сдавать интервью и статьи, фотокорреспонденты отменили съемки, под угрозой и модерация комментариев на сайте NYT. Сотрудники также призывают читателей выразить солидарность и бойкотировать на сутки все продукты NYT.