Религиозный фонд Турции (TDV) за 11 месяцев 2022 года оказал помощь свыше 2 млн жителей в 149 странах мира. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на замглавы TDV Абдуррахмана Четина. Он уточнил: в этом году фонд распределил 265 млн лир ($14,2 млн) в виде закята — это обязательный годовой налог в пользу нуждающихся.

«Закят в основном распределяется в Ракхайне (штат в Мьянме, где проживают мусульмане-рохинджа — прим. TRT на русском), Йемене, Палестине. Поддержкой воспользовались более 2 млн человек, в том числе учащиеся. Закят используется при необходимости в просветительской деятельности, зонах гуманитарных кризисов», — отметил Четин.

С момента своего основания в 1975 году Фонд Türkiye Diyanet (TDV) осуществляет гуманитарную деятельность в 149 странах, в Турции открыты свыше 1 тыс. отделений фонда.

К празднику Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году организация раздала продуктовые наборы, карточки для покупок и подарки на сумму более 139 млн турецких лир ($7,4 млн) среди более чем 2,1 млн человек.

По состоянию на середину 2022 года, TDV оказал помощь на сумму почти 40 млн лир мусульманам-рохинджа, 42,2 млн лир жителям Йемена, около 37,5 млн лир Судану.

Также фонд отправил около 3 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью в Сирию и отремонтировал 467 сирийских мечетей. В этой арабской республике TDV планирует построить свыше 14,2 тыс. домов, около 6 тыс. уже построены.

Согласно отчету британской организации Development Initiatives (DI), Турция — второй крупнейший гуманитарный донор в мире после США. В 2021 году Анкара направила на эти цели $5,6 млрд. США — около $9,8 млрд. Больше всего помощи в 2021 году было направлено в Йемен, страна получила $2,7 млрд гуманитарных средств.