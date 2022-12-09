На фоне ситуации вокруг Тайваня экономическое сотрудничество США и Китая продолжает расти. По итогам 11 месяцев этого года товарооборот между странами увеличился на 2,4% в годовом выражении. Вашингтон вошел в число главных торговых партнеров Пекина, уступив АСЕАН и Евросоюзу.

Согласно данным таможенный службы КНР, экспорт из Китая в США за январь-ноябрь вырос в годовом выражении на 3,4% и составил $ 535,995 млрд, в то время как США ввезли в Китай товаров на 161,699 млрд, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С одной стороны, это немного, но это отражает общемировую тенденцию — торговля продолжает расти, несмотря все санкции и ковид, — говорит в комментарии TRT на русском руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Андрей Виноградов. — Это неплохой показатель и очень важный с политической точки зрения, учитывая несколько напряженные отношения двух стран».

Очередное обострение отношений между Пекином и Вашингтоном произошло после поездки на остров спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа «одного Китая». Министр иностранных дел КНР Ван И еще 24 сентября заявлял, что американо-китайские отношения находятся на критическом уровне.

Обстановка несколько разрядилась после встречи Байдена и Си Цзиньпина на Бали в рамках саммита G20. В ходе переговоров они пришли к консенсусу по поводу того, что дипломатические структуры двух стран должны поддерживать друг с другом стратегические контакты и регулярно проводить консультации.

«Безусловно, на рост торговых отношений эта встреча не повлияла, — подчеркивает Виноградов. — Но это лишь доказывает, что позитивная тенденция будет продолжаться. Она отражает взаимозависимость и неготовность обеих сторон разрывать отношения и будут прилагать усилия, чтобы и дальше их поддерживать».

Тем не менее споров между США и Китаем остается множество. Американские власти приветствовали отчет управления ООН, в котором говорилось о допущенных Пекином нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Госсекретарь Энтони Блинкен обвинил КНР в геноциде уйгуров и призвал освободить людей из «лагерей перевоспитания».

1 декабря американский министр торговли Джина Раймондо обвинила власти КНР в попытках объединить экономическую и технологическую сферы с военной, что подорвет национальную безопасность США. «Вместе с ростом экономики КНР и ее влияния, растет и стремление Пекина использовать нерыночные методы в торговле и инвестициях, что вынуждает нас защищать бизнес и работников США, а также наших союзников и партнеров», — цитирует ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.

Как отметил TRT на русском директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, Китай пытается довольно четко разделить политические противоречия и экономическое взаимодействие: «То есть политические антитезисы Китай не снимает. Но китайская промышленность, в том числе производственные мощности на юге станы, целиком ориентируются на США. Пекин всегда рассматривал Вашингтон как основной рынок не только для торговли, но и инвестиций. Было время, когда ежегодные вложения достигали $50-60 млрд. Поэтому страны не отказываются от обвинений друг к другу, но продолжат наращивать торговлю и в следующем году».

Большим ударом для Пекина стал уход с китайского рынка многих американских компаний, продолжает эксперт. Он привел в пример Apple, которая намерена частично перенести свое производство в Индию и Вьетнам. Для КНР это большая проблема, поскольку компания была не только крупнейшим инвестором в экономику страны, но и забирает с собой технологии и инженеров.

Несмотря на прочные торговые связи, есть несколько красных линий, при которых Китай пойдет на серьезный разрыв отношений, говорит Маслов. Прежде всего, это расширение поддержки США Тайваня, а также вмешательство Вашингтона в вопрос Синьцзяна и Гонконга. Однако пойдет ли на это Америка, учитывая зависимость страны от китайских товаров, — большой вопрос. Скорее всего, экономический рационализм в этом вопросе возьмет верх.