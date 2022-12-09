С января по ноябрь 2022 года Азербайджан посетили 1,5 млн туристов, что в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщил глава Госагентства по туризму (ГАТ) республики Фуад Нагиев.

«Мы можем с уверенностью сказать, что уже наступил период восстановления. Цифры также подтверждают это. За 11 месяцев нашу страну посетило более 1 млн 458 тыс. человек, что по сравнению с 2021 годом означает увеличение в 2,1 раза», — заявил Нагиев.

Он уточнил, что в 2022 году отрасль смогла восстановиться на 50% от допандемийного уровня. В 2019 году Азербайджан посетили 3,1 млн туристов. До пандемии COVID-19 ГАТ рассчитывало на рост турпотока до 5 млн. Однако из-за коронавируса и вынужденного закрытия границ в 2020 году Азербайджан принял только 795 тыс. туристов, падение составило 75% от уровня 2019 года.

Республика до сих отменила не все пандемийные ограничения. В частности, по-прежнему закрыты сухопутные границы страны.

Фуад Нагиев также уточнил: к 2026 году Азербайджан рассчитывает довести турпоток до 4 млн человек в год.

«‎‎На ближайшие 4 года определены цели по 10 основным направлениям, направленным на комплексное развитие туризма. Основная цель — превратить Азербайджан в устойчивое и доступное туристическое направление», — отметил глава ГАТ.

Как ранее сообщало агентство «‎Анадолу», в 2022 году больше всего туристов в Азербайджан прибыло из Турции, страна обошла по этому показателю РФ и Грузию.