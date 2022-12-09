Правозащитное общество ФРГ не увидело изменений в положении мусульман, учащиеся продолжают сталкиваться с дискриминацией из-за вероисповедания и ношения определенной одежды. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на директора Немецкого института прав человека (DIMR) Беате Рудольф.

«Мы видим необходимость действий в этой области, и я не заметила, чтобы ситуация улучшилась», — заявила правозащитница.

7 декабря DIMR представил Бундестагу годовой отчет о развитии ситуации с правами человека, однако вопрос о положении исламской общины в документе не затрагивался, уточнила Рудольф.

В тот же день глава МВД Германии Нэнси Фэйзер заявила, что расистские инциденты в ее стране происходят каждый день, но «‎мусульмане подвергаются расизму в два раза чаще»‎.

Министр пообещала бороться с расизмом и исламофобией в ФРГ и поддерживать проекты, способствующие интеграции мусульман в немецкое общество.

Как уточняет «‎Анадолу»‎, в систему государственных школ Германии ежедневно поступают сообщения о дискриминации молодых учащихся-мусульман, особенно девушек. Мусульманская община Германии, по данным агентства, жаловалась на то, что учителя менее склонны рекомендовать учеников-мусульман для поступления в школы, гарантирующие поступление в университет.

«‎Анадолу»‎ также цитирует отчет Экспертного совета по интеграции и миграции (SVR), согласно которому, в Германии широко распространена дискриминация мусульман. Почти 48% респондентов, опрошенных SVR, считают, что «ислам несовместим с немецким обществом», а 29% предложили ограничить практику ислама в стране.

Почти 44% опрошенных немцев заявили, что мусульманские организации должны находиться под контролем государственных органов безопасности, и только 16% выступили против такого шага.

Закон против хиджаба

Как пишет немецкий портал RBB, в начале сентября Комиссия экспертов по антимусульманскому расизму при администрации Берлина подвергла резкой критике действующий в столице Германии закон о нейтралитете. Мера действует с 2005 года и в значительной степени запрещает ношение религиозной символики на госслужбе, особенно в судебных органах и в сфере образования.

По данным комиссии, этот закон — «систематическая и институционализированная дискриминация женщин, носящих платок» и, таким образом, пример «институциональной и структурной практики антимусульманского расизма».

Сама комиссия экспертов была создана в 2020 году, после теракта в Гессене: в феврале того года 43-летний немец застрелил девять человек с миграционным прошлым.

Германия занимает второе место по численности мусульманского населения в Западной Европе после Франции. По официальным данным, в ФРГ проживает почти 5 млн мусульман.

В 2021 году власти Германии зарегистрировали не менее 662 преступлений на почве исламофобии. Более 46 мечетей подверглись нападениям в период с января по декабрь прошлого года, и по меньшей мере 17 человек получили ранения в результате насилия на религиозной почве.