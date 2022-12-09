Около 263 тыс. человек в ФРГ не имеют собственного жилья и признаны бездомными. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на официальный отчет министерства труда и социальных вопросов ФРГ.

Данные ведомства отражают ситуацию на конец января — начало февраля 2022 года, то есть еще до начала войны в Украине и обострения энергетического кризиса. Авторы отчета опасаются, что ситуация в социальной сфере может ухудшиться из-за растущей инфляции, в октябре достигшей в Германии рекордных 10,6%.

В отчете федерального правительства в качестве бездомных учтены также люди, живущие у друзей или родственников, не имеющие собственного жилья. Живущих постоянно на улице оказалось 37 тыс. человек. 23% опрошенных заявили, что никогда не жили в собственной квартире в Германии.

В исследовании также говорится, что большинство людей без жилища (63%) — мужчины. При этом только 31% бездомных имеют немецкое гражданство. Это связано с тем, что лица, находящиеся в местах размещения беженцев, также считаются бездомными, если они живут в лагерях дольше положенного — из-за нехватки жилплощади.

По оценкам Ассоциации помощи бездомным ФРГ (BAGW), в 2020 году в стране проживали около 256 тыс. бездомных, это на 8% больше, чем в 2018 году — тогда в Германии насчитали 237 тыс. человек без жилья. В этом году их число превысило 263 тыс. человек — то есть рост составил 3% по отношению к 2021 году и свыше 10%, если сравнивать с 2018 годом.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, число бездомных в ФРГ неуклонно растет с 2008 года. По данным издания, в реальности людей без собственного жилья в Германии около 1 млн млн.

Spiegel также приводит слова министра строительства Клары Гейвиц, которая заявила: цель правительства — покончить с бездомностью и полностью ликвидировать ее к 2030 году.

TRT на русском ранее сообщал: стремительный рост цен на энергоносители в 2022 году привел к тому, что более около 20 млн немцев вынужденно оказались за чертой «топливной бедности». Это подразумевает, что человек тратит более 10% месячного дохода на энергию. Как отмечала британская Financial Times, в 2021 году «топливную бедность» переживали 14,5% немцев, в этом году этот показатель достиг 25% населения ФРГ.