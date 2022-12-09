Головным подрядчиком в проекте европейского истребителя шестого поколения Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) станет французская компания Dassault Aviation. Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на директора компании Эрика Траппье.

По его словам, Dassault Aviation боролась за этот контракт с авиапроизводителем Airbus, который представлял интересы ФРГ, 18 месяцев.

В итоге права на технологические инновации в проекте SCAF, которые будет применять Dassault Aviation, останутся в собственности Франции. Франко-немецко-латиноамериканская команда будет работать вместе над цифровой платформой в штаб-квартире Dassault в парижском пригороде Сен-Клу.

По словам Траппье, «все блокировки сняты‎»‎, теперь стороны могут приступить к выполнению нового этапа исследований, известного как 1B — это разработка прототипа будущего истребителя, который должен полететь примерно в 2029 году. Бюджет фазы 1B составляет €3,6 млрд.

Французская газета La Tribune со ссылкой на аналитиков бюро Groupe Vauban, пишет: сделка стала «‎победой Франции и капитуляцией Германии»‎.

«‎‎Немецкий лагерь, как государственный, так и промышленный, капитулировал после восемнадцати месяцев напряженных споров по всем основным пунктам, за которые он цеплялся без причины и аргументов, но со многими скрытыми мотивами. Немецкая капитуляция действительно ясна и не подлежит обжалованию‎»‎, — уточняет издание.

Победа Франции в двухлетнем споре по оборонному вопросу еще сильнее подчеркивает растущее противостояние Парижа и Берлина, ставшее особенно заметным в этом году на фоне энергокризиса.

Как ранее писал TRT на русском, два локомотива европейской экономики не могут скрыть пропасть в отношениях, она присутствует во всех сферах экономики и политики. Отношения между странами обострились настолько, что в ноябре им пришлось отменить саммит правительственных делегаций, отмечает издание. Это может грозить экономическими проблемами всему Евросоюзу, так как ФРГ и Франция — главные силы в европейской экономике.