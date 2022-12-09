В октябре 2022 года США импортировали из РФ товаров на сумму $732 млн, что стало максимальным значением за последние пять месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Бюро переписей США (Census Bureau).

Как уточняет РБК, товарный импорт США из РФ обвалился в пять раз по сравнению с началом года — в феврале Штаты закупали товаров на сумму свыше $2,6 млрд. В октябре впервые за последние полгода наблюдался рост: по сравнению с показателями сентября импорт США из России вырос в 2,2 раза — с $332,1 млн до $732 млн. Еще в мае этого года Штаты закупали продукцию на сумму $1,1 млрд.

В октябре Штаты в основном импортировали из РФ ядерное топливо, удобрения и металлы платиновой группы.

В марте 2022 года США ввели санкции против углеводородной отрасли РФ, в частности, полностью запретили закупку российской нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом Штаты установили 35% заградительный тариф на импорт российской стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины.

В начале декабря Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС сообщила: Брюссель планирует ввести санкции против российской горнодобывающей индустрии. Однако, отметили собеседники FT, Евросоюз оставит исключения для добычи палладия и титана.

По данным Управления энергетической информации США, в прошлом году страна закрывала около 14% потребностей АЭС в уране за счет импорта из России.

Как писало в конце октября агентство Reuters, американские фирмы, разрабатывающие малые АЭС нового поколения для сокращения выбросов углекислого газа, столкнулись с проблемой — только одна компания продает необходимое им топливо, и она из России. Потому, отмечает агентство, правительство США срочно стремится использовать часть своих запасов урана оружейного качества, чтобы помочь американской атомной индустрии и дать толчок развитию отрасли.

Reuters уточняет: российский Росатом не попал под санкции США или ЕС во многом из-за его важности для мировой атомной отрасли. Однако американские разработчики малых АЭС, такие как X-energy и TerraPower, не хотят зависеть от российской цепочки поставок и потому планируют отказаться от топлива из РФ после вторжения в Украину.

TRT World ранее сообщал: если Запад введет эмбарго на закупки урана из России, то США ждет массовое закрытие АЭС.

Россия — крупнейший в мире поставщик палладия, на страну приходится 40% мировых поставок этого металла и более ⅓ импорта США в 2021 году. Палладий используется в автомобильных каталитических нейтрализаторах, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, а также для производства полупроводников.