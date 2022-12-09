Блинкен: Турция подняла важные вопросы безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции со шведским и финским коллегами в Вашингтоне заявил, что США признают оправданными условия Турции для предоставления Стокгольму и Хельсинки членства в НАТО, считая их «законными соображениями безопасности». Блинкен: Турция подняла важные вопросы безопасности. #trtнарусском #турция #швеция #финляндия #нато #трт #блинкен #трт #новости политика, новости, հայաստան, украина, россия, война, путин, сша, ղարաբաղ, նոյյան տապան, ноян тапан тв, зеленский, noyan tapan tv, armenia, новости из армении, новости армения, 24 news, 24 tv, gayane arakelyan, байден, azatutyun, ноян тапан на русском, ազատություն, նորություններ, վարչապետ, америка, казахстан, выборы, varchapet, интервью, турция, баку, последние новости, karabakh, нато, война в украине, шуша, azerbaijan, всу, войнаукраина, нагорный карабах, news, европа, baku, китай, гаяне аракелян, Блинкен: Турция подняла важные вопросы безопасности, գայանե առաքելյան, санкции против россии, сбс новости, новости украины, shamshyan, санкции, эрдоган, турция,