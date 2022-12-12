ПОЛИТИКА
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Мусульмане РФ и Турции договорились вместе работать над фетвами
Мусульмане РФ и Турции договорились вместе работать над фетвами. Управление по делам религии Турции и Духовное управление мусульман РФ в рамках XVIII Международного мусульманского форума в Москве подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области разработки фетв (богословско-правовых заключений). Также на полях симпозиума состоялась презентация русскоязычного перевода, подготовленного Диянетом 8-томника «Ислам через призму хадисов». #trtнарусском #турция #рф #мусульманскийфорум #меморандум #россия #мусульмане #трт #новости ислам, новости, коран, турция, путин, сирия, османская империя, халифат, исламовед, ближний восток, эрдоган, маззабы, шиизм, шииты, джемаль, история, кулиев, тарих, рафидиты, политология, либералы, демократы, бизнес, коммунисты, государство, медведев, суша, россия, социология, имам махди, экономика, америка, влияние, сша, англия, такфир, джангиров 2018, reportage, magazine, джангиров новое, дмитрий лжангиров, геополитика, мировая геополитика, Мусульмане РФ и Турции договорились вместе работать над фетвами, enquête, investigation, campagne presidentielle, investigations, le president et le dictateur, financement, libye, sarkozy, kadhafi, джангиров, события, своп, федор лукьянов, мо, сунна, 12 имамов, королевство, имамат, большая война, ргвк, дагистан, вести, новости сегодня, махачкала, дагестан, сегодня, кафиры, тимур гази, клиффхэнгер, кино, гейдар джемаль, geydar dzhemal, deutsche welle, вторжение в украину, Мусульмане РФ и Турции договорились вместе работать над фетвами, нет войне, война в украине, дойче велле новости ютуб, dw на русском, дойче велле на русском,
фетвы / Others
12 декабря 2022 г.
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