Парализованный болельщик стал популярным футбольным комментатором в соцсетях

Парализованный болельщик стал популярным футбольным комментатором в соцсетях. Несмотря на паралич, Амер Абу Навас стал в соцсетях известным футбольным комментатором. Он анализирует матчи из дома, но мечтает попасть на чемпионат мира. #trtнарусском #футбол #комментатор #церебральныйпаралич #трт #чемпионат2022 #трт #новости творческий путь, биография, футбольный болельщик, vsrap Парализованный болельщик стал популярным футбольным комментатором в соцсетях, футбольный комментатор, комментатор с инвалидностью, соцсети, футбол, чемпионат мира