ПОЛИТИКА
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Парализованный болельщик стал популярным футбольным комментатором в соцсетях
Парализованный болельщик стал популярным футбольным комментатором в соцсетях. Несмотря на паралич, Амер Абу Навас стал в соцсетях известным футбольным комментатором. Он анализирует матчи из дома, но мечтает попасть на чемпионат мира. #trtнарусском #футбол #комментатор #церебральныйпаралич #трт #чемпионат2022 #трт #новости творческий путь, биография, футбольный болельщик, vsrap Парализованный болельщик стал популярным футбольным комментатором в соцсетях, футбольный комментатор, комментатор с инвалидностью, соцсети, футбол, чемпионат мира
комментатор / Others
11 декабря 2022 г.
Истории
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