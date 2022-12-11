Посол Украины в Турции поблагодарил TRT за объективное освещение войны

Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью TRT на русском поблагодарил TRT за честное освещение событий в Украине и организацию TRT WORLD Forum. #trtнарусском #Турция #Украина #восстановление #стабилизация #Боднар #посолУкраины #Стамбул #TRTWORLDFORUM #форум #TRTWorldForum2022 #BePartoftheSolution #MappingtheFuture #TRTWorldForumMappingtheFuture #TRTWF22 #inspirethefuture #inspirechange восстановление украины, без комментариев, посол украины в турции, стабилизационная роль турции, форум, украина, турция, trt world форум 2022, trt на русском, vasilij_bodnar, василий боднар, стамбул, trt russian Посол Украины в Турции поблагодарил TRT за объективное освещение войны, война в украине, посол украины в турции