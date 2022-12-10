На TRT WORLD FORUM 2022 рассказали про роль Турции в восстановлении Украины

Какие украинские города будет восстанавливать Анкара после войны, рассказала старший научный сотрудник Центра современных турецких исследований Карлтонского университета (Канада) и спикер TRT WORLD Forum 2022 Евгения Габер в эксклюзивном интервью TRT на русском. #Турция #Украина #восстановление #стабилизация #Габер #Стамбул #TRTWORLDFORUM #форум #TRTWorldForum2022 #BePartoftheSolution #MappingtheFuture #TRTWorldForumMappingtheFuture #TRTWF22 #inspirethefuture #inspirechange