ПОЛИТИКА
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На TRT WORLD FORUM 2022 рассказали про роль Турции в восстановлении Украины
Какие украинские города будет восстанавливать Анкара после войны, рассказала старший научный сотрудник Центра современных турецких исследований Карлтонского университета (Канада) и спикер TRT WORLD Forum 2022 Евгения Габер в эксклюзивном интервью TRT на русском. #Турция #Украина #восстановление #стабилизация #Габер #Стамбул #TRTWORLDFORUM #форум #TRTWorldForum2022 #BePartoftheSolution #MappingtheFuture #TRTWorldForumMappingtheFuture #TRTWF22 #inspirethefuture #inspirechange
На TRT WORLD FORUM 2022 рассказали про роль Турции в восстановлении Украины / Others
10 декабря 2022 г.
Истории
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