В форуме принимают участие около 100 всемирно известных докладчиков из 40 стран. Вступительная речь министра иностранных дел пройдет в отеле и конференц-центре Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center.

В первый день мероприятия с программной речью выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Албании Эди Рама, глава Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун и генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи.

Кроме того, в первый день форума были проведены панельные дискуссии на темы: «Возможность накормить мир: обеспечение глобальной продовольственной безопасности во время кризиса», «Дезинформация: защита правды в эпоху цифровых технологий» и «Энергетический кризис и изменение климата: пришло ли время превратить кризис в возможности?».