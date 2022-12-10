Турция продолжает посреднические усилия и шаги по сближению позиций конфликтующих сторон в различных точках планеты. Последним примером тому являются действия Анкары в контексте войны между Россией и Украиной. Об этом, как сообщает Anadolu, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в субботу в Стамбуле на сессии форума TRT World Forum 2022 на тему «Урегулирование конфликтов и построение мира: Будущее мирового лидерства».

По его словам, в современном миропорядке наблюдается хаотичная панорама. «Мы живем в период кризисов. Систематические изменения приводят к конфликтам, а технологическое развитие и глобализация делают поле противостояния более запутанным и многослойным», — отметил глава дипломатии.

Чавушоглу добавил, что история находится на таком этапе развития, при котором одновременно происходят классические и прокси-войны, внутренние конфликты, асимметричные и гибридные столкновения.

«Многочисленные замороженные конфликты угрожают миру и стабильности. На самом деле в подобных случаях речь идет не о заморозке конфликтов, а об оставлении на будущее их решения», - подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что санкции, торговля, электронные платформы, энергоносители и продовольствие превращаются в «оружие» в арсенале государств. По словам главы дипломатии, эффективный путь решения противоречий предполагает акцентирование внимания к их истокам, диалог и восстановление атмосферы доверия.

«Важно сближать позиции сторон к формуле, при которой они получат взаимную выгоду. При этом нужно не позволять конфликту выйти за имеющиеся рамки. Все это требует храбрости и лидерских навыков, а не игнорирования происходящего», — уверен Чавушоглу.