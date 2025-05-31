Великобритания и Франция, ключевые участники «коалиции желающих», допускают, что президент США Дональд Трамп может выйти из мирного процесса по Украине. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на европейских официальных лиц.

По информации издания, в связи с этим Лондон и Париж решили изменить стратегию и сосредоточиться не на подготовке миротворческой миссии в Украину, а на обеспечении обороноспособности страны без прямой поддержки Вашингтона.

Об этом шла речь на встрече представителей внешнеполитических ведомств европейских стран в Гааге. Один из участников встречи сообщил, что обсуждалась необходимость усилить экономическое давление на Россию и продолжать поставки вооружений Киеву, при этом признавая, что США, вероятно, ограничатся разведывательной поддержкой.

Эта встреча, по словам источников, стала сигналом к изменению курса в рамках «коалиции желающих». Хотя официальных заявлений пока не последовало, европейские страны начали разрабатывать план действий в условиях, когда мирное соглашение становится все менее вероятным.

Газета отмечает, что президент России Владимир Путин продолжает игнорировать международные призывы к прекращению огня.

В условиях неопределенности союзники Украины также договорились пригласить президента Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО, который также пройдет в Гааге. До последнего момента участие украинского лидера оставалось под вопросом на фоне критики Трампа в адрес стремлений Украины вступить в альянс. Накануне спецпредставитель Белого дома Кит Келлог подтвердил, что администрация Трампа не поддерживает интеграцию Киева в НАТО.

По данным The Telegraph, несмотря на сомнения в реальных шансах на мир, европейские союзники Киева, скорее всего, продолжат публично поддерживать дипломатические усилия США — в том числе и по просьбе украинских чиновников. В Киеве опасаются, что в противном случае США могут полностью прекратить поставки оружия и разведданных.

Пока же Соединенные Штаты продолжают передавать Украине вооружение, одобренное еще при предыдущем президенте Джо Байдене. В Вашингтоне также подписали соглашение о продаже Киеву американского военного оборудования, включая запчасти для истребителей F-16. Кроме того, США разрешили союзникам из Европы поставлять Украине технику американского производства.