Сильные дожди в Анталье затопили город

Сильные дожди в Анталье затопили город. Мощный ливень вызвал наводнение и еще в нескольких провинциях Турции. Сообщается, что пострадали дома и теплицы. Муниципальные бригады расчищают автомагистрали от грязи и мусора. Накануне синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на северо-западе, западе и юге Турции. По данным местных властей, последний раз похожие проливные дожди наблюдали 50 лет назад. #trtнарусском #анталья #турция #ливни #трт #дожди #трт #новости #shorts турция, потоп, катаклизмы, катаклизмы сегодня, наводнение, шторм, пульс земли, новости, последние новости, катаклизмы за день, турция наводнение, дождь, новости сегодня, storm, наводнение в турции, news, турция сегодня, weather, анталия, ураган, новости мира, боль земли, в мире, турция потоп, погода, turkey, flood, турция шторм, изменение климата, жизнь в турции, отдых в турции, наводнение турция, торнадо, мир, шторм в турции, cnn, ливень, потоп в турции, анкара наводнение, природа, мировые новости, град, украина, топ, шторм в анталии, россия, türkiye, катаклизмы 2022, гроза, latest news, погода в турции, база х, сша торнадо, сша, ankara, погода в анталии, tornado, flash flood, турция анталия, bbc, переезд в турцию, коньяалты, sel, катаклизмы за неделю, анталия 2022, стихия, usa, putin, прогноз погоды, климат, топ 5, турция 2022, новости турции, информатор, гнев земли, ukraine, biden, байден, топ 10, анталья, мир 24 новости, снг, turkish people, путин, мир 24, турция ураган, ливни, грозы, экология, анкара, турция гроза, flooding, турция град, global warming, глобальное потепление, изменения климата, природные явления, михаил леус, weather forecast, nature, боль планеты, волны, потоп в анкаре, наводнение в турции сегодня, анкара потоп, подборка, анкара град, climate, climate change, лето, наводнение анкара, ливневой паводок, квартира в анталии, summer, отдых в турции 2022, турция 2021, mikhail leus, ecology, тайфун, ураган в турции, анталия шторм, hurricane, месть природы, катаклизмы 1 декабря, телеканал мир 24, землетрясение 2022, телеканал мир, новости на мир 24, мир 24 онлайн, боль земли 2022, турция отдых, чс, актуальные события, новости россии, факты, недвижимость в турции, ураганный ветер, анталия турция, ураган в анталии, турецкая жена, туркиш пипл, муж турок, наводнение 2022, гнев земли 2022, дожди, событие дня, чп, потоп турция, анталия сегодня, сша шторм, природные катаклизмы, dw, турция буря,