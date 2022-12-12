9 декабря неизвестные проникли в центральную мечеть Стокгольма и повредили экземпляр Корана, приковав его цепями у входа в религиозное сооружение. Мусульманская община Швеции и города Стокгольма осудили нападение.

«‎Связать разорванный Коран и повесить его на решетку сада рядом с дверью мечети — унизительно для мусульман‎, — говорится в заявлении от имени духовного управления центральной мечети Стокгольма. — Наша община очень часто получает угрозы. Расисты не оставляют попыток очернить тех, кто не похож на них самих».

Руководство мечети уточнило, что делится фотографиями и информацией, «чтобы привлечь внимание как нашей общины, так и общественности, а также предотвратить нормализацию преступлений на почве ненависти».

При этом там отметили: это не первое нападение на мечеть, расположенную в центральном районе Стокгольма Сёдермальме, — в январе 2018 года на дверях храма неизвестные нарисовали свастику, только в 2017 году мечеть подверглась нападениям вандалов 22 раза.

Как ранее сообщал TRT, в странах Скандинавии в последнее время участились случаи надругательств над Кораном. В Дании действует крайне правая партия Stram Kurs во главе с Расмусом Палуданом, который регулярно организует акции сожжения священной книги мусульман. Причем такого рода мероприятия проходят с официального разрешения властей Дании несмотря на протесты и возмущение местной мусульманской общины. В прошлом году Палудан получил гражданство Швеции, что позволяет ему проводить подобные акции и в этой скандинавской стране.

Имам и директор центральной мечети Стокгольма Махмуд Хальфи в интервью «‎Анадолу»‎ заявил, что он «лично был свидетелем сжигания Корана здесь, в Стокгольме» в декабре 2021 года, и помнит «как это было больно».

«Коран священен в исламе; это слово Бога. Поэтому сожжение Корана становится чрезвычайно болезненным для нас, мусульман», — уточнил имам.

Ранее в этом году министр образования Швеции Лена Аксельссон Кьельблюм заявила о разработке законопроекта, направленного на «запрещение создания так называемых независимых религиозных школ». Закон запретит расширение существующих религиозных учебных заведений, набор большего количества учеников и открытие новых филиалов. Критики проекта отмечают, что он направлен исключительно против мусульманской общины Швеции.