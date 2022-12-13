Перед Берлинской ратушей пожарные развели костер

Перед Берлинской ратушей пожарные развели костер. Немецкие пожарные вышли на протесты в Берлине с требованием повысить зарплату и увеличить количество бригад. По их данным, за 10 лет количество выездов на пожары увеличилось втрое, а сотрудников по-прежнему не хватает. #trtнарусском #германия #берлин #пожарные #протест #фрг #протесты #костер #трт #новости новости, dw на русском, dw russian, deutsche welle, dw новости, dw, дойче велле, германия, world, дойче велле на русском, дойче велле новости ютуб, украина, берлин, басты жаңалықтар, news, новости казахстана, токаев, новости беларуси, россия, gs_news, новости на сегодня, Перед Берлинской ратушей пожарные развели костер, беженцы, хабар 24 казакша, бүгінгі жаңалықтар, хабар 24 прямой эфир, хабар 24, қазақстан жаңалықтары, gv_safe, казахстан новости видео, 24 новости казахстан, главные новости казахстан, атн беларусь, euronews, алексей навальный, gs_society, новости 2022 года казахстан, казахстан новости токаев, казахстан новости 2022, әлем жаңалықтары, казахстан новости сегодня, казахстан новости президент, казахстан новости политика, мировые новости казахстан, мировые новости, бт, ukraine, война в украине, последние новости, новости мира, демонстрации, кризис, война, взрывы, путин, мигранты в европе, немцы, немецкий, москва, пожар, мировой кризис, протесты в мире, germany, митинги в мире, разгон митингов, cbc tv azerbaijan canli, cbc azerbaijan tv program, cbc tv xeberler, cbc tv live, Перед Берлинской ратушей пожарные развели костер, полиция против протестующих, успех, мотивация, демонстрация, firefighters, firefighter, firecam, volunteers dutch firefighters, volunteers, volunteer firefighters, армения, прививки протест, tesla model y, спг, херсон, военные преступления, сжиженный газ, атомная энергетика, катар газ, санкции против россии, франция аэс, взрыв, взрыв берлин, берлин взрыв, пожар в германии, гремания взрыв, взрыв в германии, торнадо, чп, происшествие, европа без газа, европа замерзает, германия без российского газа, подавление протестов, германия замерзает, газовая война, отказ от российского газа, германия пожар, пожар в берлине, grunewald fire, казахстан последние новости, берлин пожар, катаклизмы, катаклизмы сегодня, berlin fire,