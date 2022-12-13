Более четверти миллиона человек остались без дома в Германии

Более четверти миллиона человек остались без дома в Германии. В стране проживают 263 тыс. бездомных, говорится в отчете Федерального министерства труда и социальных дел. Две трети из них — граждане ФРГ. Большинство из них оказались на улице из-за низких зарплат и высоких цен. #trtнарусском #германия #фрг #кельн #бездомны #трт #блинкен #трт #новости Более четверти миллиона человек остались без дома в Германии, новости, история, политика, история германии, протесты, санкции, последние новости, помощь, демократия, северный поток, митинг, образование, жизнь в германии, зеленский, настоящее время, экономика, беженцы, бедность, дойче велле на русском, дойче велле новости ютуб, энергетический кризис, dw на русском, deutsche welle, депутаты, dw, новини, dw russian, дойче велле, главные новости страны, прямий канал ютуб, вечерние новости, дорога жизни, новости сегодня, новости сейчас, мировые новости, новости в европе на русском, новости мира, новости на русском, что немцы думают о второй мировой войне, нацисты в германии, газ, эмбарго, энергоресурсы, кризис еврозоны, еврокризис, мировая рецессия, германия, рецессия 2022, мировой кризис, евросоюз, инфляция в европе, залпы нефтегазовой войны, будут ли немцы мерзнуть зимой, глазго, щукино, нато берлин, как бежали из германии, как переходили берлинскую стену, как жил берлин стена, 20 век германия, почему разделили берлин, почему разделили германию, германия после второй мировой, разделение германии, стена в берлине, история европы, история ссср, германия при советском союзе, гдр, удобный дом, берлинская стена, холодная война, фрг, новости информбюро, нищий, фсб, бизнес, криптовалюта, локдаун, рекорд, Более четверти миллиона человек остались без дома в Германии, международные новости, переезд, шенген, эмиграция, контекст европа, цены в европе, иммиграция, переворот, украина германия, блэкаут, отключение электроэнергии, russia today, пропагандисты, недвижимость германии 2020, кризис германия 2020, цены в германии 2020, купить в германии, купить недвижимость за рубежом, инвестиции в недвижимость за рубежом, цены на недвижимость германии, ситуация в германии 2020, удаленные сделки германии 2020, покупка в германии, сделки в германии 2020, информационная, автократия, соловьёв, киселёв, скабеева, скобеева, симоньян, суд, лгбт закон, переговоры, обмен пленными, репарации, симонян, вторжение, специальная, военная операция, сво, война, мост, удары, нападение, обстрелы, ракетные, документальное кино леонида млечина, леонид млечин, посадили президента, насилие юар, президент юар, российский учебник, намибия, нельсон мандела, неравенство, права человека, мрак, понте сити, современная германия, культура фрг, la taberna del motor, viscosidad, культура германиикультура германии, немецкая культура праздники в германии, вентана, география, культура германии, германия жизнь, мыс доброй надежды, безработица,