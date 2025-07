Треугольник печали получил 4 награды от Европейской киноакадемии

Треугольник печали получил 4 награды от Европейской киноакадемии. Сразу 4 награды Европейской киноакадемии получила картина шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Она заняла первое место в номинациях «лучший фильм», «лучший сценарий», «лучшая режиссура» и «лучшая мужская роль». В центре сюжета — пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист и уборщица, которые после крушения яхты оказались на необитаемом острове. Фильм снимался при посредничестве TRT. #trtнарусском #исландия #кинофестиваль #фестиваль #рейкьявик #EFA #TRT #TriangleofSadness #награда #кино #трт #новости кино, фильм, сериал, фильмы, мелодрамы 2022, смотреть, онлайн, русские сериалы, приключения, смотреть онлайн, индийские фильмы, каннский фестиваль, лучшие фильмы, треугольник печали, мелодрамы новинки, melodrama, все серии, новые сериалы, треугольник печали получил 4 награды от европейской киноакадемии, сериалы новинки, мелодрама, хема малини, ghost of tsushima, сериалы онлайн, russkiye melodramy, русские мелодрамы, мелодрамы, кино новинки, боевик, новости, русские, фильмы о любви, индийский фильм, индийские фильмы 2020, новинки кино, болливуд 2020, болливуд, премьера, обзор, канны, рубен эстлунд, клуб романтики, франция, gv_safe, что посмотреть, комедия, драма, ламборгини фильм, ламба фильм, психолог-психотерапевт дмитрий мелешко, фамусов, школьная литература, грибоедов александр сергеевич, егорик страшилка, психолог дмитрий мелешко, госзакуп, егорик сериал, пранк над экстрасенсом, егорик, стрелец декабрь 2022, гороскоп стрелец, ламба, стрелец, гороскоп, ламборгини, дмитрий мелешко, грибоедов, чацкий, горе от ума, садись 5, садись пять, гороскоп стрелец декабрь 2022, best visual novels, lebwa, sh0tnik, evil granny, near_you, stanlox, jove, liquidator, amway921, wot, вот, амвэй, левша, шотник, амвей 921, джов, protanki, ворлд оф танкс, играть в танки, танки, world of tanks, топ 10 лучших визуальных новелл, любимые визуальные новеллы, топ 10 любимых визуальных новелл, лучшие визуальные новеллы, любимые а также лучшие визуальные новеллы, рога и копыта, ценовые предложения, lexaed, лучшие визуальные новеллы для новичков, что такое визуальные новеллы, топ 5 визуальных новелл, мои любимые визуальные новеллы, a beginner's guide to visual novels, lexaed лучшие визуальные новеллы, визуальные новеллы, егорик квест, favourite visual novels, обзор на визуальные новеллы, госзакупки, смотреть индийские фильмы и сериаылы, сериалы, евгения нохрина, матвей зубалевич, кирилл продолятченко, болливуд фильм, новый боливудский фильм, индиское кино, новое индиское кино, боливудский фильм, лучшие боевики, русские боевики, боевики на ютуб, интересные фильмы 2021, застава, боевики hd, военный, криминал, криминальный сериал, военные фильмы, индиский фильм, новый индиский фильм, новый индийский фильм, кино индийский, индийский, индийское кино 2019, индийское кино про любовь, индийское кино, клуб романтики игра, голливудская история 2 сезон, треугольник печали получил 4 награды от европейской киноакадемии, прохождение 2 сезон голливудская история, индийское кино 2020, смотреть индийское кино, болливудский фильм, митхун чакраборти, мадхури диксит, боливуд, кино про любовь 2020, индийские новинки, индийский фильм 2020, кино про любовь, хит ютуба, лучший фильм 2022