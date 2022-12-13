За первые 11 месяцев текущего года в Казахстан вернулись и получили статус кандасов (этнических казахов) 17 888 человек. Об этом со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Казахастана сообщает агентство «Анадолу».

Это уже превысило показатели прошлого года, в течение которого на историческую родину вернулись 17 540 кандасов.

Более половины этнических казахов (63,5%), прибывших в страну с начала года, являются выходцами из Узбекистана. Еще 9,9% приехали из России, 9,1 % — из Туркменистана, 4,9% — из Монголии и 4% – из других стран.

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 105,7 тыс. этнических казахов.

Кандас — этнический казах или члены его семьи казахской национальности, ранее не имевшие гражданства Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус в рамках закона «О миграции населения». Статус кандаса действует один год, до полного принятия гражданства Казахстана.

Столкнувшись с демографическими проблемами после распада Советского Союза, правительство Казахстана поощряет казахстанцев вернуться на родину посредством программы «Нурлы кош».

Известно, что около 5 миллионов казахов проживают в более чем 40 странах, и большинство из них — это поколение тех, кто уехал в 1920-1930-е годы из-за политических причин и бедности в период существования СССР.

Казахстан в нынешнем году столкнулся с масштабной волной мигрантов из Росси в связи с объявленной частичной мобилизацией. Как писал ранее TRT на русском, по меньшей мере 56 международных компаний переместились из России в Казахстан за нынешний год. В связи с ростом интереса бизнеса к стране президент Касым-Жомарт Токаев призвал создать условия для релокации предприятий и организаций из других стран.

Кроме того, более 200 000 россиян пересекли границу с Казахстаном с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. При этом индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в стране за этот период получили по меньшей мере 70 тысяч россиян.