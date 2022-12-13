Турция планирует нарастить свой экспорт в Ирак до $16 млрд в 2023 году, сделав его вторым по значимости направлением для поставок своей продукции, заявил председатель Турецко-иракского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Халит Ачар.

Отмечается, что в последнее время отношения Турции и Ирака развиваются, и Анкара наращивает экспорт. Так, за первые 11 месяцев текущего года объем поставок турецких товаров в арабскую страну составил $12,6 млрд. «Мы рассчитываем, что экспорт превысит $14 млрд к концу 2022 года», — заявил Ачар.

По его словам, в 2021 году Ирак занимал пятое место среди крупнейших направлений для турецкого экспорта. При этом в 2022 году иракское направление поднялось до третьей позиции. «В прошлом году наш экспорт составил $11,2 млрд. В этом году мы видим рост на 25%», — добавил председатель Турецко-иракского делового совета.

В первую очередь Турция экспортирует в Ирак зерновые, бобовые, масличные культуры, бумагу и древесину, мебель и сталь. «Ирак — это перспективное направление. Около 1,5 месяца назад было сформировано новое правительство. Новые власти планируют осуществлять инвестиции во множество сфер, и я надеюсь, что Турция также поучаствует в этих проектах», — отметил Ачар.

Председатель DEİK считает, что турецкие подрядчики могут помочь в реализации множества инициатив в Ираке, включая проекты в области электроэнергии, жилищного строительства, сельского хозяйства, транспорта и создания инфраструктуры. Он напомнил, что Турция уже участвует в работе над строительством промышленной зоны в Мосуле, создает центры здравоохранения и школы.

На реализацию проектов в Ираке планируется выделить около 100 миллиардов долларов, подчеркнул Ачар.

Как писал ранее TRT на русском, в нынешнем году экспорт турецкой мебели в Катар на фоне подготовки к Чемпионату мира по футболу вырос почти в два раза.