Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что во второй половине 2023 году на базе завода технопарка в городе Бор в Нижегородской области создадут спецзону, где будут проводиться испытания роботов и беспилотных грузовиков. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Первая такая «беспилотная зона» должна появиться в технопарке на базе предприятия «Боравтостекло».

«Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же «Маркеров» (ударные роботехнические комплексы — прим. TRT на русском) на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей», — сказал Дудоров.

По словам Дудорова, сегодня для создания беспилотной зоны разрабатывается система навигации «Консул», в которой будут использоваться как наземные, так и космические навигационные средства.

«Будут созданы условия для «бесшовной» навигационно-связной системы, что позволит сформировать в нашей стране целый ряд «беспилотных районов»», — отметил Исполнительный директор НПО «Андроидная техника». Он добавил, что соответствующая инициатива позволит в скором времени запускать беспилотные грузовики вдоль трасс М-11, М-2, а также иных федеральных дорог.

Ударный робототехнический комплекс «Маркер» представляет собой платформу массой около 3 тонн. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также может быть оснащен гранатометом и беспилотниками.

Как писал TRT на русском, в октябре в России провели успешные полигонные испытания пяти наземных комплексов «Маркер». Они в автономном порядке без участия человека решили задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки. Роботы сами вели разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.