Стоимость плавучих СПГ-терминалов, через которые сжиженный природный газ может поставляться в Германию, оказалась значительно выше, чем было рассчитано ранее. Федеральное министерство экономики и технологий (BMWK) по запросу немецких СМИ сообщило, что в общей сложности расходы могут составить около €10 млрд.

Это «максимальная общая сумма вероятных затрат, которые могут быть понесены в период с 2022-го по 2038 год в соответствии с текущими оценками», говорится в сообщении министерства.

Плавучие терминалы сжиженного природного газа играют важную роль в планах правительства Германии по удовлетворению будущих потребностей Германии в газе и замене трубопроводного газа из России. В основном в них входят суда, а также инфраструктура на суше. Кроме того, они могут быть введены в эксплуатацию быстрее, чем стационарные терминалы.

Весной первоначально было рассчитано и заложено в бюджет около €2,9 млрд. Эта сумма была зарезервирована на первом этапе реорганизации газоснабжения, пояснили в министерстве несколько недель назад.

Затем Федеральное министерство экономики и технологий произвело перерасчет, согласно которому возросшая сумма расходов должна была составить около €6,5 млрд. Эти цифры были скептически встречены экспертами с учетом утверждённых в бюджете средств. Фактически в данный момент речь идет только о сумме, заложенной в федеральном бюджете на 2022 год.

В федеральном бюджете на 2023 год предусмотрены дополнительные средства, которые также можно оценить количественно. Разные бюджеты за оба года нельзя просто сложить вместе, поскольку некоторые суммы пересекаются. Но, по данным министерства, их максимальный общий объем составляет около €10 млрд.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Как писал ранее TRT на русском, стремительный рост цен на энергоносители привел к тому, что около 20 млн немцев вынужденно оказались за чертой «топливной бедности». Это подразумевает, что человек тратит более 10% месячного дохода на энергию.