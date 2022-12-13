Дефицит государственного бюджета Германии в 2023 году составит 4,5% ВВП, что более чем в два раза больше, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в официальном документе, подготовленном Министерством финансов ФРГ.

При этом дисбаланс сохранится как минимум в течение трех следующих лет. Ожидается, что в 2024 году дефицит бюджета будет около 2%, а в последующие два года — 1,5%.

Причиной возросшего дефицита стали меры поддержки населения и экономики, принятые государством для сдерживания роста цен на газ и электроэнергию. Соответствующие проблемы, по мнению властей ФРГ, вызваны нынешними событиями вокруг Украины.

Также увеличится размер государственного долга. Коэффициент долга к ВВП вырастет до 70% в следующем году и сохранится значительным в дальнейшем: в 2024 году – 68,5%, 2025 году – 67,5%.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Как писал TRT на русском, власти Германии все чаще переводят сотрудников на неполный рабочий день: с августа по ноябрь число людей, работающих по сокращенным ставкам, выросло более чем в два раза — с 76 тыс. до 187 тыс. человек. Тенденция на сокращение рабочего времени в основном наблюдается в сфере наукоемкой промышленности. Там количество временно занятых за четыре месяца 2022 года увеличилось с 59 тыс. до 151 тыс. человек.

Кроме того, более 300 тыс. предприятий ФРГ оказались на грани банкротства. В ноябре количество компаний в зоне риска выросло на 15,6% по сравнению с мартом.