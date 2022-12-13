Экоактивисты заблокировали Лачинский коридор в Азербайджане

Экоактивисты заблокировали Лачинский коридор в Азербайджане. Азербайджанские экоактивисты второй день блокируют участок дороги Лачинского коридора в знак протеста против использования природных ресурсов, которые временно находятся под контролем российских миротворцев. Речь идет о золотом руднике Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирл. Азербайджанский МИД направил Москве ноту с просьбой организовать доступ экспертов с целью мониторинга. #trtнарусском #азербайджан #баку #лачинскийкоридор #экоактивисты #миротворцы #трт #новости #карабах #лачин новости, азербайджан, новости армении, армения, turan, туран, новости карабаха, будрооо, новости карабаха сегодня, великий туран, карабах это азербайджан, orujiya turana, böyük turan, армии турана, улуу туран, ұлы тұран, оружия турана, acinci, velikiy turan, Экоактивисты заблокировали Лачинский коридор в Азербайджане, budrooo_news, азербайджанцы, ереван, budrooo, армяне, карабах, нагорный карабах, шуша, баку, ильхам алиев, армения сегодня, ханкенди, новости азербайджана, последние новости, война, победа, арцах, новости армении и арцаха, новости арцаха