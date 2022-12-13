Военные Индии и КНР получили ранения в ходе столкновения на спорных участках границы — районе Таванг индийского штата Аруначал-Прадеш. Об этом 13 декабря сообщили в минобороны Индии. Инцидент произошел еще 9 декабря, но индийские СМИ сообщили о нем только в понедельник, 12 декабря.
«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в одностороннем порядке попыталась изменить статус-кво и пересечь линию фактического контроля. Между военными завязался рукопашный бой. Индийская армия не позволили войскам НОАК войти на нашу территорию и вынудила их вернуться на свои позиции», — заявил министр обороны Индии Раджнат Сингх, выступая перед парламентом.
Он уточнил: сразу после начала столкновений «обе стороны немедленно вывели свои силы из этого района». 11 декабря командующий индийскими военными провел встречу со своим китайским коллегой.
По словам главы Минобороны, «благодаря своевременному вмешательству индийской стороны» жертв среди военнослужащих удалось избежать. Есть раненые, отметил министр.
В МИД КНР ситуацию в приграничной зоне прокомментировали нейтрально.
«Насколько мы понимаем, ситуация на границе между Китаем и Индией в целом стабильна», — заявил 13 декабря официальный представитель МИД Ван Вэньбинь. Он отметил: обе стороны «поддерживают беспрепятственный диалог по пограничному вопросу по дипломатическим и военным каналам».
Аруначал-Прадеш расположен на восточной оконечности Индии и граничит с Китаем. Район Таванг чрезвычайно чувствителен для китайских дипломатов, поскольку Пекин считает весь этот район частью Тибета и не раз объявлял своей территорией, уточняет Financial Times. По данным издания, КНР последние несколько лет наращивала военную инфраструктуру вокруг региона.
«В каком-то смысле всегда ожидалось, что Таванг может стать следующей горячей точкой», — пояснил в беседе с FT старший научный сотрудник Центра политических исследований в Нью-Дели Сушант Сингх.
Линия фактического контроля (LAC) протяженностью 3440 км была установлена после войны Китая и Индии в 1962 году и стала де-факто границей двух стран. Линия плохо маркирована и проходит по пересеченной местности с реками, озерами и горами, что приводит к частым смещениям границы и, как следствие, к пограничным спорам Пекина и Нью-Дели.
Напряженность иногда перерастает в стычки. В июне 2020 года в долине Галван в регионе Ладакх в результате масштабных столкновений погибли 20 индийских и по меньшей мере четыре китайских военнослужащих. Этот инцидент стал первой фатальной конфронтацией между двумя сторонами в этом районе за 45 лет.
В сентябре 2021 года обе страны согласились вывести войска из спорного района вдоль отдаленной западной границы Гималаев в Ладакхе.