Военные Индии и КНР получили ранения в ходе столкновения на спорных участках границы — районе Таванг индийского штата Аруначал-Прадеш. Об этом 13 декабря сообщили в минобороны Индии. Инцидент произошел еще 9 декабря, но индийские СМИ сообщили о нем только в понедельник, 12 декабря.

«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в одностороннем порядке попыталась изменить статус-кво и пересечь линию фактического контроля. Между военными завязался рукопашный бой. Индийская армия не позволили войскам НОАК войти на нашу территорию и вынудила их вернуться на свои позиции», — заявил министр обороны Индии Раджнат Сингх, выступая перед парламентом.

Он уточнил: сразу после начала столкновений «обе стороны немедленно вывели свои силы из этого района». 11 декабря командующий индийскими военными провел встречу со своим китайским коллегой.

По словам главы Минобороны, «‎благодаря своевременному вмешательству индийской стороны»‎ жертв среди военнослужащих удалось избежать. Есть раненые, отметил министр.

В МИД КНР ситуацию в приграничной зоне прокомментировали нейтрально.

«Насколько мы понимаем, ситуация на границе между Китаем и Индией в целом стабильна», — заявил 13 декабря официальный представитель МИД Ван Вэньбинь. Он отметил: обе стороны «поддерживают беспрепятственный диалог по пограничному вопросу по дипломатическим и военным каналам».

Аруначал-Прадеш расположен на восточной оконечности Индии и граничит с Китаем. Район Таванг чрезвычайно чувствителен для китайских дипломатов, поскольку Пекин считает весь этот район частью Тибета и не раз объявлял своей территорией, уточняет Financial Times. По данным издания, КНР последние несколько лет наращивала военную инфраструктуру вокруг региона.

«В каком-то смысле всегда ожидалось, что Таванг может стать следующей горячей точкой», — пояснил в беседе с FT старший научный сотрудник Центра политических исследований в Нью-Дели Сушант Сингх.

Линия фактического контроля (LAC) протяженностью 3440 км была установлена после войны Китая и Индии в 1962 году и стала де-факто границей двух стран. Линия плохо маркирована и проходит по пересеченной местности с реками, озерами и горами, что приводит к частым смещениям границы и, как следствие, к пограничным спорам Пекина и Нью-Дели.

Напряженность иногда перерастает в стычки. В июне 2020 года в долине Галван в регионе Ладакх в результате масштабных столкновений погибли 20 индийских и по меньшей мере четыре китайских военнослужащих. Этот инцидент стал первой фатальной конфронтацией между двумя сторонами в этом районе за 45 лет.

В сентябре 2021 года обе страны согласились вывести войска из спорного района вдоль отдаленной западной границы Гималаев в Ладакхе.