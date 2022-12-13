Сирена не помешала интервью Зеленского американскому комику Дэвиду Леттерману

Сирена не помешала интервью Зеленского американскому комику Дэвиду Леттерману. Президент Украины дал 45-минутное интервью американскому комику Дэвиду Леттерману в шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении». Оно было снято в октябре в Киевском метрополитене на станции Майдан Незалежности, но стало доступно для просмотра 12 декабря на платформе Netflix. Разговор временами прерывает сирена. #trtнарусском #зеленский #леттерман #интервью #сирена #обстрелы #украина #трт #новости сирена не помешала интервью зеленского американскому комику дэвиду леттерману, украина, россия, новости, путин, война, новости украины, новости сегодня, война в украине, зеленский, донбасс, всу, вторжение в украину, киев, спецоперация, россия украина, херсон, популярная политика, stoprussia, политика, последние новости, телеканал freeдом, ua, харьков, агрессия россии, война на украине, чвк вагнер, ua news, freeдом, вторжение рф, рф, новини, украина 24, новости мира, армия, украина сегодня, новости дня, жириновський, кино, честное слово, спецоперация на украине, войска, украина россия война, украина война, вооружение, интервью, россия украина война, мариуполь, сегодня, війна, фронт, украина 24 онлайн, україна, мариуполь сегодня, последние события, оборона, старик, случайно, дозвезделись, новости онлайн, украина новости, вести 24, последние сводки, экстренные 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