ПОЛИТИКА
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Байден создает специальный орган для борьбы с исламофобией и антисемитизмом
Власти США учредят межведомственную группу для координации усилий против исламофобии, антисемитизма и связанных с ними форм дискриминации
Байден создает специальный орган для борьбы с исламофобией и антисемитизмом
Байден создает специальный орган для борьбы с исламофобией и антисемитизмом / Others
14 декабря 2022 г.

Президент США Джо Байден создает межведомственный орган по координации усилий и противодействию антисемитизму, исламофобии и связанных с этим различных форм проявления дискриминации. Об этом в официальном заявлении сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Руководить межведомственной группой будут сотрудники Совета по внутренней политике и Совета национальной безопасности США.

Согласно заявлению, усилия межведомственной группы будут направлены не только на противодействие антисемитизму и исламофобии, но и на «совершенствование инклюзивности» американского общества.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с правозащитниками, лидерами движения за гражданские права, гражданским обществом и членами Конгресса от обеих партий для продолжения борьбы с бедствием антисемитизма», — подчеркивается в заявлении Белого дома.

Тема исламофобии и антисемитизма не первый раз всплывает в странах Запада. Как писал ранее TRT на русском, мусульмане в Германии обеспокоены ростом преступлений на почве ненависти в стране. Так, за первые 6 месяцев в 2022 году произошло более 150 исламофобских нападений.

Согласно исследованию Консультативного совета (SVR) по интеграции и миграции, в Германии по-прежнему широко распространены антимусульманские и антисемитские настроения. Почти 48% респондентов указали, что считают, что «ислам несовместим с немецким обществом», а 29% предложили ограничить практику ислама в стране.

Почти 44% опрошенных немцев заявили, что мусульманские организации должны контролироваться государственными службами безопасности, и только 16% выступили против такого шага.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, исламофобия представляет угрозу для всего человечества, и с ней можно справиться только коллективными усилиями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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