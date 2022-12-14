Согласно недавнему исследованию, основанному на данных Федерального статистического управления, в Германии не хватает 266 000 мест в дошкольных учреждениях для малолетних детей. Об этом сообщает Кельнский институт исследования немецкой экономики (IW Cologne).

При этом нехватка мест в детских садах ощущается по всей Германии. В настоящее время ситуация особенно неблагоприятна в Бремене. С 2019 года разрыв в обеспечении малышей до трех лет местами в дошкольных учреждениях сократился лишь незначительно с 19,7% до 16%, сообщает IW. В национальном рейтинге земля находится на последнем месте.

Проблема остается стабильно острой в течение последних лет. Так, в 2019 году в Германии дефицит в детских дошкольных учреждениях для малолетних детей составлял почти 360 000 мест.

Будущее также не дает оснований для оптимизма, отмечает IW. «Да, в связи с коронавирусной пандемией несколько сократился спрос на места в яслях и детских садах, но сегодня эта ситуация меняется в сторону увеличения спроса. Кроме того, в Германию продолжают прибывать бегущие от войны люди из Украины — в том числе родители с маленькими детьми», — подчеркнул автор исследования IW Видо Гайс–Тёне.

Пока сложно предполагать, как будет развиваться ситуация со спросом в ближайшие годы. Однако положение дел может снова ухудшиться, говорится в исследовании.

Это не единственная проблема в Германии, связанная с детьми. Как писал TRT на русском, условия труда и резко возросшая интенсивность работы, а также существующие нормы найма младшего медперсонала вытесняют акушерок из немецких клиник. Это вызвано тем, что Минздрав ФРГ установил предел численности среднего медицинского персонала.

Более того, нехватка персонала наблюдается во всех отраслях немецкой экономики. В частности, осенью Германия столкнулась с массовой отменой рейсов поездов из-за нехватки машинистов. У Deutsche Post проблемы с доставкой писем из-за отсутствия почтальонов. Большинство аптек Германии ежедневно сталкиваются с проблемами в получении необходимых медикаментов.