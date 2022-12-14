Алабама и Юта запретили использовать китайский развлекательный сервис TikTok на принадлежащих государству смартфонах и компьютерах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение обусловлено соображениями национальной безопасности из-за опасений утечки данных с их последующим попаданием к властям КНР.

Действия последовали после того, как директор Федерального бюро расследований США Крис Рэй заявил, что китайское правительство может использовать сервис для сбора данных миллионов пользователей в США в своих целях.

«К сожалению, TikTok собирает огромные объемы данных, большая часть которых не имеет законного отношения к заявленной цели приложения по обмену видеоконтентом. Таким образом, использование TikTok создает неприемлемую уязвимость для государственной IT-инфраструктуры для потенциальных китайских операций по проникновению в систему», — заявила губернатор Алабамы Кей Айви.

Она также отдала распоряжение для исполнительных властей штата принять необходимые меры для предотвращения доступа TikTok к важной государственной информации.

TikTok официально выразил разочарование по поводу действий властей США. «Мы разочарованы тем, что так много штатов приняли политику, основанную на безосновательной и политически мотивированной информации», — говорится в заявлении компании.

Ранее об аналогичном решении по тем же причинам сообщили другие штаты США. В частности, речь идет об Мэриленде, Техасе, Южной Дакоте и Индиане.

Первым в США начал попытки ограничить работу TikTok в стране предыдущий президент Дональд Трамп.

США стали не первой страной, которая принимает действия в отношении TikTok и других социальных медиа. Как писал TRT на русском, в 2021 году в Госдуму внесли законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, включая TikTok, открывать полноценные представительства в стране. По словам авторов инициативы, законопроект «упорядочит работу иностранных сервисов в России» и обеспечит «защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия».