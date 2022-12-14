Российский союз туриндустрии (РСТ) ожидает рост интереса к турецкому направлению у россиян: в 2023 году турпоток в Турцию может составить примерно 7 млн человек. Об этом заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

«‎‎Мы можем, если будет хороший сезон, отправить (в следующем году) 7 млн туристов российскими и иностранными авиакомпаниями. Поэтому при тенденции повышения спроса у Турции есть все возможности получить на два миллиона туристов больше, чем в этом году. Соответственно, на такую цифру нужно увеличить количество кресел. Если не будет дополнительных ограничений. Спрос позволяет‎»‎, — уточнил Горин.

В сентябре Министерство культуры и туризма Турции отчиталось, что за первые девять месяцев года страна приняла почти 4 млн туристов из России. Это на 12% больше, чем за тот же период 2021 года. До конца года эта цифра может достичь 5 млн человек. Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), рост в этом году связан с увеличением авиарейсов: 2021 году с апреля по конец июня в Турцию почти не летали российские самолеты.

По данным на сентябрь, в лидерах въездного потока в Турцию была Германия (4,5 млн туристов), Россия следовала на втором месте (3,8 млн). Всего же в Турции в 2022 году ожидают 50 млн туристов, заявил ранее министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. Доходы отрасли в этом году, как ожидается, превысят $44 млрд.

Как ранее сообщал TRT на русском, Турция в этом году также вошла в тройку наиболее популярных зимних направлений у российских туристов — туроператоры предлагают россиянам оценить горнолыжные курорты Турции.