Жилищная отрасль ФРГ столкнулась с резким сокращением спроса, продажи квартир практически остановились. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Федеральную ассоциацию компаний по недвижимости (BFW).

«Отрасль недвижимости переживает худший кризис за последние десятилетия. Продажи и маркетинговая деятельность почти полностью остановились. Это больше не мрачная перспектива, это жестокая реальность», — заявил изданию президент BFW Дирк Салевски.

«Это фатально во времена нехватки жилья‎», — констатировал собеседник FAZ. По его оценке, в ближайшие два года количество новых объектов упадет на 60%.

Об отмене жилищного строительства в ноябре сообщили 16,7% опрошенных газетой компаний. В предыдущем месяце было «всего» 14,5%. Хотя в 2021 году их число составляло меньше 5%.

Ранее издание Tagesspiegel сообщило, что сильнее всего от остановки проектов пострадают большие города, такие как Берлин. В жилищном строительстве инвесторы начали выходить из проектов, потому что они перестали окупаться — сказались высокая стоимость строительства и растущие процентные ставки кредитов. Многие проекты отменяются. Если проекты останавливают, то обычно их не возрождают, отмечает BFW.

«‎‎Мы ожидаем, что сдадим 280 000 квартир в этом году и значительно меньше в следующем», — заявил изданию генеральный директор Центральной ассоциации строительной промышленности Германии Феликс Паклеппа.

По словам исследователя Мюнхенского института экономических исследований (Ifo) Феликса Лейсса, у компаний в сфере недвижимости пока есть заказы на этот год.

«Но постоянно растущие цены на строительство, более высокие процентные ставки и меньше возможностей финансирования сказываются на новом строительстве‎»‎, — заключил эксперт.

Как ранее писал TRT на русском, дефицит государственного бюджета Германии в 2023 году составит 4,5% ВВП — это более чем в два раза больше, чем предполагалось ранее. При этом дисбаланс сохранится как минимум в течение трех следующих лет. Ожидается, что в 2024 году дефицит бюджета будет около 2%, а в последующие два года — 1,5%.