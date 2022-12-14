Реакция болельщиков на выход Аргентины в финал FIFA 2022

Реакция болельщиков на выход Аргентины в финал FIFA 2022. Аргентинцы вышли в финал чемпионата мира по футболу 2022, после того как сборная во главе с Лионелем Месси разгромила Хорватию со счетом 3:0. В 2014 году команда уже попадала в финал FIFA, но тогда вылетела, проиграв Германии. Реакция болельщиков на выход Аргентины в финал FIFA 2022 года не заставила себя ждать. В этом году Аргентина надеется стать чемпионом мира по футболу в третий раз. И если это произойдет, то капитан аргентинской сборной, семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси побьет рекорд мировой легенды футбола Диего Марадоны. Каковы ваши прогнозы? #trtнарусском #аргентина #ЧМ2022 #футбол #FIFA2022 #катар #месси #трт #новости реакция болельщиков на выход аргентины в финал fifa 2022, футбол, чемпионат мира, чм 2022, месси, аргентина, чм, чемпионат мира 2022, катар, новости футбола, чемпионат мира по футболу 2022, чемпионат мира по футболу, катар 2022, чм по футболу 2022, чм-2022, сборная аргентины, обзор матча, сборная хорватии, жизнь футбол, матч тв, марокко португалия, world cup, месси чемпионат мира, месси аргентина, лионель месси, обзор чм 2022, чм2022, qatar 2022, мировой футбол, футболити, гол месси, новости, реакция болельщиков на выход аргентины в финал fifa 2022, футбол, qatar, world cup fifa, гол месси аргентина, world cup 2022, месси гол, football, новости сегодня, плей офф чм 2022, messi, реакция, нидерланды аргентина чм 2022, четвертьфинал, чм22, серия пенальти, чемпионат мира обзор, fifa world cup 2022, 1/4 финала чм 2022, morocco, world, gs_sport, чемпионат мира в катаре, прогнозы на чемпионат мира, полуфинал чм, футбол чемпионат мира, предматчевые расклады, итоги 1/4, мультик, gb_safe, обзор матчей чм 2022, итоги групп чм2022, чимпионат мира 2022, плейофф чм 2022, полуфинал чм 2022, новости спорта, болельщики, кто выиграет чм 2022, чемпионат мира кто выиграет,