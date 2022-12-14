Командование НАТО рассматривает варианты того, как укрепить противовоздушную и противоракетную оборону альянса от беспилотников (БПЛА), крылатых и гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя главы Объединенного авиационного командования альянса Джонни Стрингера.

«НАТО обдумывает то, как нарастить противовоздушную и противоракетную оборону для борьбы с такими угрозами, как доступные в продаже беспилотники и крылатые ракеты», — сказал он.

Стрингер отметил рост за последнее десятилетие угроз для НАТО, включая возможность как для стран, так и для террористических групп превращать тысячи БПЛА в оружие. Он добавил, что альянсу необходимо обратить внимание на целый ряд элементов ПВО и ПРО — от радаров и совместных систем раннего оповещения до зенитных ракет.

В октябре 15 стран НАТО, включая Германию, Великобританию и Нидерланды, запустили проект European Sky Shield по совместному приобретению оборудования и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы от крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА.

Альянс последовательно говорит о возможности и необходимости перевооружения на фоне возрастающих угроз. Как писал TRT на русском, США ускорили переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось прежде. Новая версия авиабомбы B61-12 спроектирована таким образом, чтобы ее могли нести истребители и бомбардировщики США и союзников, в том числе B-2, B-21, F-15, F-16, F-35 и Tornado.

Кроме того, НАТО к 2023 году увеличит силы реагирования в семь раз с 40 тыс. до 300 тыс. Эти силы будут подготовлены и профинансированы разными государствами НАТО для обороны определенных территорий Альянса на восточном фланге. Также НАТО планирует увеличить число боевых групп и разместить военное оборудование на передовых позициях для ускорения развертывания сил в случае необходимости.