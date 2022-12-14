Новейший беспилотный истребитель Турции выведет оборонную промышленность страны на новый уровень. Об этом заявил гендиректор Baykar Халук Байрактар, выступая на Türkiye Innovation Week в Стамбуле.

По его словам, национальная система беспилотных боевых летательных аппаратов (MIUS) под названием Kızılelma (в переводе с турецкого «Красное яблоко») имеет низкую обнаруживаемость и может развивать гиперзвуковые скорости. Это очень важный и стратегический проект, подчеркнул Байрактар.

«С учетом того, что в будущем в воздушном бою будут доминировать беспилотные технологии, наш БПЛА Bayraktar Kizilelma Fighter, полностью разрабатываемый в границах Турции, наверняка будет играть все более важную роль в будущем», — заявили в компании.

Он назвал проблемой зависимость Турции в оборонной отрасли от зарубежных стран, но уточнил: такие технологии, как Kızılelma, обеспечивают уверенность в собственных силах.

Kızılelma станет первым боевым самолетом ВС Турции такого класса, самолет учитывает все последние тенденции в сфере тихоходных разведывательных и ракетоносных дронов.

Беспилотный истребитель сможет взлетать и приземляться на авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.

3 декабря боевой аппарат совершил первый полет и испытания взлетно-посадочной полосы с автономным рулением на авиабазе в северо-западной провинции Текирдаг.

«Bayraktar Kızılelma — осталось недолго», — написал после полета Twitter аккаунт Baykar.

Компания заявила, что автономно маневрирующий Kızılma будет способен работать в тандеме с пилотируемыми самолетами и может нести ракеты класса «воздух-воздух».

Беспилотный истребитель предназначен для стратегических наступательных операций, непосредственной поддержки войск с воздуха, а также подавления и уничтожения ПВО противника.

Предполагается, что он сможет летать в течение пяти часов и развивать скорость до 800 км/ч.

Беспилотный истребитель Kizilelma был презентован в августе 2022 года на авиационно-космическом фестивале «Текнофест» в Самсуне. Боевой аппарат может оснащаться украинским двигателем АИ-322Ф — с ним истребитель уже совершил первый полет 3 декабря. Также могут быть установлены турецкие двигатели TF-6000.

Взлетная масса беспилотного истребителя — 6 тонн, из которых почти 2 тонны — это полезная нагрузка.

Как ранее сообщал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал запуск новых беспилотных истребителей с искусственным интеллектом в 2023 году — к столетию Республики.

«Беспилотники турецкого производства уже доказали высокую эффективность на поле боя и вынудили многих пересмотреть отношение к военной стратегии», — подчеркивал президент.