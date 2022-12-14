Система выплат в качестве компенсации за энергетический кризис нуждается в серьезных реформах: свыше 60%экстренной помощи на оплату газа идет домохозяйствам, которые в ней особо не нуждаются. Это следует из расследования Кельнского института экономических исследований, Потсдамского института исследований воздействия на климат и Института экономических исследований имени Лейбница RWI.

Авторы исследования уточняют: больше всего в компенсациях за энергетический кризис нуждаются домохозяйства, переживающие т.н. «‎топливную бедность»‎ — чистый доход таких хозяйств менее €2700 в месяц, из которых более 10% уходит на отопление, горячую воду и электричество. Среди получателей экстренной помощи в рамках частных домохозяйств только 34% в ней реально нуждаются, говорят авторы доклада. Они подчеркивают: правительству ФРГ следует социально сбалансировать программу выплат, в частности, освободить их от налога, поскольку расходы несет федеральное правительство.

Меры поддержки наиболее уязвимых домохозяйств вступят в силу в марте. О них канцлер Олаф Шольц объявил в августе. Меры предусматривают снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на использование газа с 19% до 7%.

В сентябре и октябре инфляция в ФРГ достигла рекордных значений в 10,6%. Портал Check24уточняет: затраты на электричество в ФРГ увеличились в среднем на 60%, хотя в некоторых случаях они были намного выше. В Кёльне поставщик Rheinenergie увеличил цену на 130% — кВтч электроэнергии стоит 55 центов. В Мюнхене еще дороже — с января стоимость составит 61,9 цента. Оба города возглавляют список самых дорогих в плане электроэнергии.

Как ранее сообщал TRT на русском, стремительный рост цен на энергоносители привел к тому, что более 20 млн немцев вынужденно оказались за чертой «топливной бедности». Это подразумевает, что человек тратит более 10% месячного дохода на энергию. В прошлом году «топливную бедность» переживали 14,5% немцев, в этом году этот показатель достиг 25% населения ФРГ, отмечает газета.