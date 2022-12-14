В США учитель едва не наступила на руку ученику-мусульманину

В США учитель едва не наступила на руку ученику-мусульманину. В одной из частных американских школ учительница назвала магией совершение намаза и хотела наступить на руку ученику-мусульманину, который совершал поклонение. #trtнарусском #сша #школа #намаз #учитель #исламофобия #трт #новости В США учитель едва не наступила на руку ученику-мусульманину, исламофобия, сша, ислам, новости, world, теракт, мусульмане, америка, news, новости мира, мир, trt на русском, цивилизация, rtvi news, дети, международные новости, германия, политика, взаимоотношения востока и запада, gv_safe, последние новости, мировые новости, межнациональные отношения, ученики, школьники, расизм, расистские оскорбления, хамство, они мусульмане, агрессия, иммиграция в сша, иммиграция, скандал, в сша, alif, нападениенамусульман, muslim, islam, aliftime, голос америки, культура, права человека, мусульманский мир, В США учитель едва не наступила на руку ученику-мусульманину, столкновения культур, фобии, радикализация, оскорбление чувств верующих, в школе оскорбяют религию, ислам сша, исламофобия в мире, на почве исламофобии, новости сша, hate crime, north carolina, chapel hill, anti-muslim hatred, religion, islamophobia, трт на русском, мусульмане сша