Экологи: причиной массовой гибели тюленей на Каспийском побережье могла стать чума

Массовую гибель тюленей в Дагестане могли вызвать чума или птичий грипп. Такое предположение высказал директор «Каспийского природоохранного центра» Расул Хайбуллаев. По его словам, версия отравления газами исключена. Сейчас краснокнижные тюлени переходят с юга на север на зимовку, из-за чего у них значительно ослаблен иммунитет. Ранее, в первых числа декабря, на побережье Каспийского моря обнаружили 2500 мертвых каспийских нерп. Экологи предположили, что причиной массовой гибели тюленей на Каспийском побережье могла стать чума. #trtнарусском #дагестан #тюлени #массоваягибель #махачкала #экология #трт #новости новости, дагестан, тюлени, мировые новости, Экологи: причиной массовой гибели тюленей на Каспийском побережье могла стать чума, новости сегодня, каспийское море, махачкала, последние новости, сегодня, события, животные, мир 24 онлайн, мир 24, россия, каспий, ргвк, снг, телеканал мир 24, вести, новости мира, новости на сегодня, мир, 24 новости казахстан, мир 24 новости, хабар 24, массовая гибель тюленей, мертвые тюлени, экология, мировые новости, новости на мир 24, телеканал мир, тюлень, астана тв, каспийский тюлень, общество, новости снг, ученые, дагестанцы, очередная экологическая катастрофа, политика, катастрофа, загрязнение, экологическая катастрофа, вымирающие виды, дикая природа, массовая гибель животных, world, тюлени гибнут, каспиские тюлени, видео с животными, дагестанские известия, события в дагестане, новости 24, 24kz, новости дагестан, новости ннт, ннт тв, ннт, trt на русском, tyuleni, morskie_kotiki, красная книга, популяция тюленей, причины смерти тюленей, кавказцы, каспийск, дербент, кизилюрт, кизляр, махачкалинцы, дагогни, хасавюрт, массовая гибель тюленей на побережье каспийского моря, отравление, гибель тюленей в дагестане, краснокнижная нерпа, нерпа, 2500 тюленей, жуткие видео, даг, жуть, топ, жесть, шок, треш, страшные видео, истории, видео, мертвые нерпы, почему погибли тюлени, смерть тюленей, почему умирают тюлени, выброс тюленей, чп, северо-кавказское территориальное управление, северо-кавказское ту, северо-кавказское территориальное управление федерального агентства по рыболовству, Экологи: причиной массовой гибели тюленей на Каспийском побережье могла стать чума, северо-кавказское территориальное управление росрыболовства, рыбинспекция, рыбнадзор, минприроды, рыбоохрана, мертые тюлени, мертвые тюлени на берегу, ластоногие, каспийская нерпа, мор, форт-шевченко, республика дагестан