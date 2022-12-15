Турция продолжает разработку беспилотных катеров военного назначения, которые смогут действовать в режиме «роя». Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Кроме того, он поделился в соцсетях кадрами катера Albatros-S разработки компании ASELSAN, который может выполнять миссии в связке с восьмью беспилотными аппаратами.

«Беспилотные катера Albatros-S могут выполнять самые различные миссии, в том числе по мониторингу морских зон, спасательных операций, сопровождения подозрительных судов. То есть они будут действовать в случаях, которые потенциально опасны для человека. При этом при необходимости катера смогут обмениваться задачами», — сообщил он.

Речь о катере длиной 7 метров, способном развивать скорость до 40 узлов. На видео видно, как Albatros-S успешно в автономном режиме обнаруживает цели и сближается с ними с помощью различных маневров.

Демир подчеркнул, что Турция намерена превратиться в лидера в производстве беспилотных морских аппаратов точно так же, как стала мировым лидером в производстве беспилотной авиации.

Как писал TRT на русском, первый вооруженный беспилотный катер SİDA, разработанный Турцией, был спущен на воду в феврале 2021 года. Речь о сторожевом корабле, способном выполнять разведывательные задачи, обеспечивать защиту гражданских судов и нести службу в прибрежной зоне. Он может действовать в связке с БПЛА на удалении 400 км.

В августе 2022 года Турция начала серийное производство морских беспилотников в рамках проекта ULAQ. Корабль оснащается боевым модулем Koralp с пулеметом калибра 12,7 мм. Ожидается, что в год будет производиться по 50 таких кораблей. Массовое производство было инициировано по запросу отдельных государств, которые проявили интерес к проекту. В 2021 году беспилотному кораблю удалось с огромной точностью поразить цели во время учений Denizkurdu («Морской волк»), проведенных Военно-морскими силами Турции.