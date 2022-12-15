Протестная акция прошла в городском совете Лон-Анджелеса, в ходе которой ее участники потребовали от одного из членов совета Кевина де Леона уйти в отставку из-за его расистских заявлений. Об этом сообщает телеканал CNN.

Некоторые из членов совета вышли из зала, как только де Леон появился в помещении. Все это сопровождалось криками пришедших на заседание с баннерами зрителей. Глава городского совета на фоне протестной акции объявил о перерыве в работе органа.

Протесты, адресованные де Леону, продолжаются с пятницы, 9 декабря, когда он впервые с середины октября пришел на заседание городского совета. Ранее президент США Джо Байден призвал его уйти в отставку на фоне скандала, однако де Леон отказывается сделать это.

Критики члена городского совета заявляют, что де Леон не должен больше получать зарплату члена совета, которая составляет около $229 тыс в год.

Причиной скандала стала утечка записи со встречи, произошедшей год назад, с участием де Леона, Нури Мартинеса, занимавшего на тот момент пост главы городского совета Лос-Анджелеса, главы профсоюзного движения Рона Эрреры и другого члена совета Гила Седильо. Участники встречи обсуждали возможность наращивания политического капитала за счет темнокожих избирателей, при этом допуская расистские комментарии.

Из всех членов городского совета, чьи голоса запечатлены на записи, только де Леон все еще не подал в отставку. При этом законных оснований лишить его этого поста нет — члены совета могут быть отстранены от должности только в случае обвинения в уголовных преступлениях.

Сам де Леон несколько раз принес извинения за произошедшее. Отказ уйти в отставку он мотивирует тем, что хочет продолжить работу, чтобы помогать бездомным, бороться с последствиями пандемии и решать проблему выселения арендаторов в Лос-Анджелесе.

Борьба с расизмом остается актуальной проблемой на повестке дня властей и общества в США. Как писал TRT на русском, Байден ранее признавал, что сторонники идей превосходства белой расы представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США. Эксперты полагают, что американский белый национализм вышел на новый уровень в стране с появлением движения «альтернативных правых». Термин возник около 2010 года и набрал популярность накануне американских президентских выборов — 2016.