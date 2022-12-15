В 2021 году, вследствие миграции населения, крупные немецкие города потеряли больше жителей, нежели это было в 1994 году. Данные сведения опубликовал Федеральный институт демографических исследований (BiB) в Висбадене.

За тот же период количество людей, переселившихся в городские округа с населением более 100 тысяч человек, сократилось на 5,4%. Это означает, что сальдо внутренней миграции в крупных городах находится на более низком уровне, чем за последние 30 лет.

В прошлом году по сравнению с 2019-м крупные города покинули, в частности, 30–49–летние (рост на 3,7%) и несовершеннолетние (рост на 8,9%). Как отмечает BiB, цифры свидетельствуют о том, что пригородное расселение семей, которое мы наблюдали еще до пандемии, в 2021 году еще более усилилось.

Причинами являются изменение предпочтений при выборе жилья, его нехватка, сохраняющиеся высокие цены на аренду. Субурбанизацию — процесс развития пригородов больших городов и переселения туда населения — зачастую называют «бегством из городов».

Эксперты BiB использовали для сравнения 2019 год как последний год перед пандемией коронавируса, поскольку она оказала особое влияние на поведение переселенцев. В 2020 году, например, сократилось количество переездов, связанных с учебой и работой, в том числе в связи с новым наймом.

2020–й показал отток населения из крупных городов, что, впрочем, было также связано с общим снижением мобильности населения в первый год пандемии, пояснили в BiB. Значительный рост числа переселенцев в 2021 году затронул в основном городскую глубинку, а также небольшие города и даже сельские районы. Прирост населения там объясняется исключительно большим числом иммигрантов.

Сделанные выводы базируются на данных Федерального института исследований народонаселения, все расчеты основаны на текущих данных Федерального статистического управления.

Это не единственная проблема, с которой сталкивается Германия. Как писал TRT на русском, несмотря на политику по сокращению потребления природного газа, Германии не хватит его запасов на зиму. Веерные отключения электроэнергии неизбежны, убеждены эксперты. А хранилища сжиженного природного газа, которые ФРГ активно строит в северных портах, не решат энергетическую проблему в этом году.