ПОЛИТИКА
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В cети появились кадры из больничной палаты Михаила Саакашвили
В мае 2022 Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в больницу по состоянию здоровья. По данным адвокатов, он потерял около 40 кг веса. Саакашвили приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика задержали в Грузии 1 октября 2021 года, после чего ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. #trtнарусском #грузия #тбилиси #саакашвили #больница #трт #новости #shorts
В cети появились кадры из больничной палаты Михаила Саакашвили / Others
15 декабря 2022 г.
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