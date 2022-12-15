В cети появились кадры из больничной палаты Михаила Саакашвили

В мае 2022 Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в больницу по состоянию здоровья. По данным адвокатов, он потерял около 40 кг веса. Саакашвили приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика задержали в Грузии 1 октября 2021 года, после чего ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям. #trtнарусском #грузия #тбилиси #саакашвили #больница #трт #новости #shorts