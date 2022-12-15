ПОЛИТИКА
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Турция поддерживает Азербайджан в защите своих природных ресурсов
Нелегальный вывоз природных ресурсов Азербайджана за пределы страны противоречит всем международным договоренностям, и Баку вправе пресекать такую деятельность. Об этом заявил глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию вокруг Лачинского коридора. Несколько сотен азербайджанских экоактивистов четвертый день пикетируют стратегически важный участок автодороги Шуша-Ханкенди, подконтрольный российским миротворцам. #trtнарусском #турция #азербайджан #природныересурсы #трт #новости
Азербайджан / Others
15 декабря 2022 г.
Истории
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