Турция поддерживает Азербайджан в защите своих природных ресурсов

Нелегальный вывоз природных ресурсов Азербайджана за пределы страны противоречит всем международным договоренностям, и Баку вправе пресекать такую деятельность. Об этом заявил глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию вокруг Лачинского коридора. Несколько сотен азербайджанских экоактивистов четвертый день пикетируют стратегически важный участок автодороги Шуша-Ханкенди, подконтрольный российским миротворцам. #trtнарусском #турция #азербайджан #природныересурсы #трт #новости