14 декабря Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об инициативе Zero Waste, или «Ноль отходов». Документ представила Турция совместно с группой из 105 государств.

Согласно принятой Генассамблеей резолюции, генсек ООН создаст трехлетний консультативный совет экспертов для продвижения местных и национальных инициатив по безотходному производству. Таким образом турецкая программа «‎Ноль отходов»‎ будет представлена на глобальном уровне.

Резолюция также предлагает расширить обсуждение инициатив по безотходному производству, поощряя при этом другие государства, агентства ООН, международные и региональные организации также реализовать инициативы по производству без отходов на всех уровнях.

Текст документа предусматривает, что в 2023 году во время 77-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке будет также проведено однодневное совещание высокого уровня в сотрудничестве с программой ООН по окружающей среде.

30 марта на уровне ООН будет объявлено Международным днем безотходного производства, гласит текст резолюции.

Проект Zero Waste был запущен в 2017 году первой леди Эмине Эрдоган. Его цель — экологическое развитие и снижение уровня отходов в стране в соответствии с принципами устойчивого развития.

Как говорится на сайте проекта, «ноль отходов» — это философия управления отходами. Она подразумевает более эффективное использование ресурсов, анализ причин образования отходов, предотвращение или минимизацию их образования.

В сентябре на полях ГА ООН генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность первой леди Турции за этот проект. Тогда же Эмине Эрдоган и Антониу Гутерриш подписали документ о расширении проекта по всему миру.

В июле Эмине Эрдоган заявила, что Турция полна решимости бороться с климатическим кризисом, и эта решимость еще больше укрепилась после ратификации Парижского соглашения по климату в 2021 году, сообщал ранее TRT на русском.

Подписанное 12 декабря 2015 года климатическое соглашение устанавливает глобальные рамки, чтобы предотвратить потепление планеты более чем на два градуса по Цельсию — этот уровень ученые называют критическим для сохранения биоразнообразия.