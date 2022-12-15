14 декабря Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об инициативе Zero Waste, или «Ноль отходов». Документ представила Турция совместно с группой из 105 государств.
Согласно принятой Генассамблеей резолюции, генсек ООН создаст трехлетний консультативный совет экспертов для продвижения местных и национальных инициатив по безотходному производству. Таким образом турецкая программа «Ноль отходов» будет представлена на глобальном уровне.
Резолюция также предлагает расширить обсуждение инициатив по безотходному производству, поощряя при этом другие государства, агентства ООН, международные и региональные организации также реализовать инициативы по производству без отходов на всех уровнях.
Текст документа предусматривает, что в 2023 году во время 77-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке будет также проведено однодневное совещание высокого уровня в сотрудничестве с программой ООН по окружающей среде.
30 марта на уровне ООН будет объявлено Международным днем безотходного производства, гласит текст резолюции.
Проект Zero Waste был запущен в 2017 году первой леди Эмине Эрдоган. Его цель — экологическое развитие и снижение уровня отходов в стране в соответствии с принципами устойчивого развития.
Как говорится на сайте проекта, «ноль отходов» — это философия управления отходами. Она подразумевает более эффективное использование ресурсов, анализ причин образования отходов, предотвращение или минимизацию их образования.
В сентябре на полях ГА ООН генсек ООН Антониу Гутерриш выразил благодарность первой леди Турции за этот проект. Тогда же Эмине Эрдоган и Антониу Гутерриш подписали документ о расширении проекта по всему миру.
В июле Эмине Эрдоган заявила, что Турция полна решимости бороться с климатическим кризисом, и эта решимость еще больше укрепилась после ратификации Парижского соглашения по климату в 2021 году, сообщал ранее TRT на русском.
Подписанное 12 декабря 2015 года климатическое соглашение устанавливает глобальные рамки, чтобы предотвратить потепление планеты более чем на два градуса по Цельсию — этот уровень ученые называют критическим для сохранения биоразнообразия.