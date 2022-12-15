13 декабря силы жандармерии Турции получили первый турецкий вертолет T70, произведенный в рамках программы Turkish Utility Helicopter Program (TUHP). Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

За производство турецкого вертолета отвечала государственная аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ).

Вертолет T70 был разработан на основе S70i компании Sikorsky. Контракт правительства Турции с Sikorsky Aircraft, подписанный в 2014 году, предполагает создание 109 многоцелевых вертолетов T70 на общую сумму свыше $3,5 млрд. Соглашение США и Турции дает право турецкому ВПК производить T70 следующие десять лет.

Вертолеты планируется передать шести ведомствам: собственно жандармерии, командованию сухопутных войск, ВВС и силам специального назначения, а также управлениям безопасности и лесного хозяйства. Для нужд последнего вертолеты будут оборудованы системами тушения пожаров.

Впервые вертолет T70 был представлен в ноябре 2019 года. Субподрядчиками TUHP выступили государственное агентство Turkish Aerospace Industries, а также турецкие оборонные компании ASELSAN, TEI и Alp Aviation, уточняет агентство.

Концерн Turkish Aerospace Industries осуществил окончательную сборку и производство вертолета, а также отвечал за испытания и комплексную логистическую поддержку всех основных частей вертолетов T70.

Компания ASELSAN отвечала за разработку основных систем бортовых компьютеров и системы ориентирования IMAS. Она включает в себя интегрированную систему оповещения и предупреждения о местности, интегрированную цифровую карту и связанные функции управления полетом для управляемого захода на посадку.

Фирма Tusas Engine Industries (TEI) поставила для проекта двигатель T700, а Alp Aviation была ответственна за разработку и установку шасси, деталей коробки передач и динамических частей вертолета.

По данным портала Savunmasanayist, до конца года жандармерия Турции также получит первый двухмоторный легкий транспортно-служебный вертолет T625 Gökbey собственной разработки.

Как ранее сообщал TRT на русском, в начале декабря компания Baykar провела первые испытательные полеты беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Он станет первым боевым самолетом ВС Турции такого класса — самолет учитывает все последние тенденции в сфере тихоходных разведывательных и ракетоносных дронов.

Беспилотный истребитель сможет взлетать и приземляться на авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.

В марте 2023 года департамент оборонной промышленности Турции планирует представить прототип национального истребителя TF-X 5-го поколения.