13 декабря силы жандармерии Турции получили первый турецкий вертолет T70, произведенный в рамках программы Turkish Utility Helicopter Program (TUHP). Об этом сообщает агентство «Анадолу».
За производство турецкого вертолета отвечала государственная аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ).
Вертолет T70 был разработан на основе S70i компании Sikorsky. Контракт правительства Турции с Sikorsky Aircraft, подписанный в 2014 году, предполагает создание 109 многоцелевых вертолетов T70 на общую сумму свыше $3,5 млрд. Соглашение США и Турции дает право турецкому ВПК производить T70 следующие десять лет.
Вертолеты планируется передать шести ведомствам: собственно жандармерии, командованию сухопутных войск, ВВС и силам специального назначения, а также управлениям безопасности и лесного хозяйства. Для нужд последнего вертолеты будут оборудованы системами тушения пожаров.
Впервые вертолет T70 был представлен в ноябре 2019 года. Субподрядчиками TUHP выступили государственное агентство Turkish Aerospace Industries, а также турецкие оборонные компании ASELSAN, TEI и Alp Aviation, уточняет агентство.
Концерн Turkish Aerospace Industries осуществил окончательную сборку и производство вертолета, а также отвечал за испытания и комплексную логистическую поддержку всех основных частей вертолетов T70.
Компания ASELSAN отвечала за разработку основных систем бортовых компьютеров и системы ориентирования IMAS. Она включает в себя интегрированную систему оповещения и предупреждения о местности, интегрированную цифровую карту и связанные функции управления полетом для управляемого захода на посадку.
Фирма Tusas Engine Industries (TEI) поставила для проекта двигатель T700, а Alp Aviation была ответственна за разработку и установку шасси, деталей коробки передач и динамических частей вертолета.
По данным портала Savunmasanayist, до конца года жандармерия Турции также получит первый двухмоторный легкий транспортно-служебный вертолет T625 Gökbey собственной разработки.
Как ранее сообщал TRT на русском, в начале декабря компания Baykar провела первые испытательные полеты беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Он станет первым боевым самолетом ВС Турции такого класса — самолет учитывает все последние тенденции в сфере тихоходных разведывательных и ракетоносных дронов.
Беспилотный истребитель сможет взлетать и приземляться на авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.
В марте 2023 года департамент оборонной промышленности Турции планирует представить прототип национального истребителя TF-X 5-го поколения.