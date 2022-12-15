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Первый полет турецкого военного беспилотника Kızılelma
Турецкий концерн Baykar провел первый полет Kızılelma. Новый военный беспилотник способен развивать скорость порядка 630 км/ч и подниматься на высоту до 11 километров. Первый полет турецкого военного беспилотника Kızılelma опубликовал на своей странице в Twıtter Сельчук Байрактар. #trtнарусском #байрактар #кызылэльма #беспилотник #истребитель #kizilelma #трт #новости
Первый полет турецкого военного беспилотника Kızılelma / Others
15 декабря 2022 г.
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